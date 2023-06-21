Владислав Числов: «Орловцы пережили фашизм в прошлом веке, а сейчас давят эту гадину на Украине»

Лидер фракции ЛДПР в Орловском облсовете Владислав Числов высказался о публикации очередной статьи Леонида Слуцкого. В «Российской газете» опубликован труд «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм».

Лидер российских либерал-демократов Леонид Слуцкий заявил о присутствии глубинного фашизма. По его мнению, он растлевает молодых через социальные сети, пропагандирует ЛГБТ-установки, удерживает через коррупционные счета в криптовалютах и двойное-тройное гражданство.

В статье Слуцкий предлагает конкретные действия, которые помогут России скинуть западное иго с плеч простых людей.

— В современном мире России нужна просто огромная армия. Партия ЛДПР настаивает: Армия России с учетом гражданского персонала должна быть не менее 7 млн человек. Ведь нам есть, что и от кого защищать, – подчеркнул Леонид Слуцкий.

Владислав Числов поддержал тезисы публикации и как руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов, напомнил, что орловцы пережили фашизм в прошлом веке, а сейчас давят эту «гадину» на Украине.

— Как правильно заметил наш лидер, война сегодня идёт не за конкретный город или область, война идёт за Россию! Но все мы помним фразу из художественного исторического фильма «Александр Невский», которая стала крылатой: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» — резюмировал Числов.

ИА «Орелград»