Часть овец и коров исчезла на Орловщине

Статистики рассказали о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях.

Орелстат обнародовал оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-мае 2023 года. Сообщается, что по состоянию на 1 июня стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций насчитывало 132,6 тысячи голов, или на 15,4 процента больше по сравнению с аналогичной датой 2022 года. При этом численность коров составила 32,2 тысячи голов, что на 2 процента уступает прошлогоднему показателю.

Поголовье свиней в аграрных организациях насчитывает 1,035 миллиона таких животных. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 5,5 процента. А вот мелкого рогатого скота, в частности, овец стало заметно меньше – в настоящий момент их поголовье составляет 2,4 тысячи животных, или всего 77,4 процента по отношению к 1 июня 2022 года. Сократилось, на 11,1 процента, и поголовье птицы, которое сейчас насчитывает 1,729 миллиона голов.

Месяцем ранее статистики отмечали, что в орловских хозяйствах всех категорий по сравнению с 1 мая 2022 года было зарегистрировано увеличение поголовья крупного рогатого скота на 9,3 тысячи голов и свиней — на 67,1 тысячи голов. Стадо коров сократилось на 62 головы, овец и коз – на 2,7 тысячи, птицы – на 35,1 тысячи голов. Таким образом, в мае тенденция к росту численности поголовья свиней и КРС и сокращению поголовья птицы и МРС получила свое продолжение.

Также аналитики подсчитали, что в сельскохозяйственных организациях Орловской области в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года численность крупного рогатого скота возросла на 12,6 тысячи голов (10,9 процента), коров — на 800 голов (2,3 процента), свиней – на 71,6 тысячи голов (7,7 процента) и птицы – на 26,7 тысячи голов (1,4 процента). Стадо коров за год увеличилось в восьми районах области, а в Должанском районе осталось на уровне прошлого года. Поголовье овец и коз уменьшилось на 600 голов (19,3 процента).

ИА «Орелград»