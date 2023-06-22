Клычкову «нажаловались» на пожароопасную улицу

22.6.2023 | 11:08 ЖКХ, Новости, Общество

Орловский губернатор пообещал разобраться.

Фото: создано с помощью www.google.com/maps

Жалоба поступила в социальных сетях во время последнего прямого эфира Клычкова. Речь идёт об улице Рельсовой, которая находится на территории Железнодорожного района. Её длина составляет около 600 метров.

К губернатору обратился один из пользователей: «Улица Рельсовая в крайне плохом состоянии — много сухих деревьев, пеньков и так далее. Люди не могут самостоятельно убрать это. Вблизи деревянные дома — одна спичка и пожар… Со слов главы района — работа ведётся. Вопрос — где? Не надо обманывать людей. Помогите решить данный вопрос в ближайшее время, так как сейчас пожароопасный период».

Клычков услышал орловца и отреагировал на обращение. «Приглашаю главу Железнодорожного района города Орла проверить её [улицы Рельсовой] состояние», — заявил губернатор в соцсетях.

ИА «Орелград»

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