На Орловщине не смогли выбрать всех лучших наставников

Региональный конкурс был признан состоявшимся только частично.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области подвел итоги регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества – 2023». По условиям, в нем могли принимать участие юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории региона и являющиеся носителями практик наставничества, в том числе предприятия-участники национального проекта «Производительность труда».

Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. В этом году три номинации было предусмотрено для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» и две номинации для предприятий, которые его участниками не являются. Однако конкурс на региональном уровне был признан несостоявшимся в номинациях «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Цифровые инновации на предприятии», а также в спецноминации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда».

Что касается итогов, то на основании протокола заседания экспертного совета в номинации «Профессиональное развитие молодежи» 1-е место получило АО «ГМС Ливгидромаш» (наименование практики – «Адаптация персонала»), а 2-е место – ООО «Кабельный завод «Эксперт-кабель» (наименование практики – «Вместе к успеху»). В специальной номинации «Наставничество в социальной сфере» победу одержал Мезенский лицей (наименование практики – «Целевая модель наставничества «Школы будущего учителя в рамках сетевого взаимодействия учителей БОУ ОО «Мезенский лицей» и студентов БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»), на втором месте расположилась Спортивная школа олимпийского резерва № 3 (наименование практики – «Педагогическое наставничество «Тренерский дуэт»), на третьем — МБОУ-лицей № 22 имени А. П. Иванова города Орла (наименование практики – «Наставничество педагогических работников»).

Также экспертный совет принял решение поощрить благодарственными письмами целый ряд учреждений за активное участие в конкурсе. Управлению экономического анализа и прогнозирования Орловской области поручено в срок до 1 октября 2023 года организовать награждение победителей и финалистов конкурса. Последние, кстати, могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества».

ИА «Орелград»