На Орловщине защитят омбудсменов

Новый закон предложила прокуратура.

Сегодня его обсудили и приняли на профильном комитете областного совета (по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности).

Поправки в законодательство устанавливают административную ответственность за вмешательство в деятельность уполномоченных по правам человека, ребёнка и защите прав предпринимателей. Согласно уже существующим законам, защита прав и интересов этих субъектов является основной задачей омбудсменов. Однако при всём этом они юридически не ограждены от посторонних вмешательств.

Инициативу озвучил представитель прокуратуры Орловской области. Депутаты поддержали её и рекомендовали президиуму областного совета внести её в повестку ближайшей сессии. Закон рассмотрят сразу в первом и во втором чтении — в окончательной редакции, сообщает пресс-служба регионального парламента.

ИА «Орелград»