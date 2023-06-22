На Орловщине защитят омбудсменов

22.6.2023 | 16:33 Закон и порядок, Новости

Новый закон предложила прокуратура.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области — Наталья Балашова (справа). Фото: ombudsman57.ru

Сегодня его обсудили и приняли на профильном комитете областного совета (по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности).

Поправки в законодательство устанавливают административную ответственность за вмешательство в деятельность уполномоченных по правам человека, ребёнка и защите прав предпринимателей. Согласно уже существующим законам, защита прав и интересов этих субъектов является основной задачей омбудсменов. Однако при всём этом они юридически не ограждены от посторонних вмешательств.

Инициативу озвучил представитель прокуратуры Орловской области. Депутаты поддержали её и рекомендовали президиуму областного совета внести её в повестку ближайшей сессии. Закон рассмотрят сразу в первом и во втором чтении — в окончательной редакции, сообщает пресс-служба регионального парламента.

ИА «Орелград»

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