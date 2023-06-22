Орловцам на СВО отправят ещё 10 «дронобоек»

Оружие закупил гендиректор ООО «Протон».

Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Ранее генеральный директор АО «Протон» Вячеслав Меньшов уже приобретал для участников СВО из нашей области столько же антидроновых ружей.

Клычков отметил, что дроны играют важную роль в событиях на Украине. При этом противник РФ стремится нарастить их количество и, пользуясь поддержкой Запада, закупает сотни новых беспилотников. Они используются как для разведки, так и для сброса взрывных устройств на военные и гражданские объекты.

«Антидроновая борьба входит в число приоритетных задач. Потребность в дронобойных ружьях на фронте огромная. Они реально спасают жизни бойцам и доказали свою высокую эффективность», — подчеркнул губернатор.

ИА «Орелград»