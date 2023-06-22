Орловцев проверили на нелегальную торговлю табаком

Всего было проинспектировано 3425 единиц табачной и никотинсодержащей продукции.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в текущем году сотрудниками этого ведомства в отношении торговцев табачной продукцией было проведено четыре проверки. Все по обращениям граждан, зарегистрированным в материалах КУСП УМВД России по Орловской области. В частности, торговцы проверялись на факты реализации табачной продукции, ввезенной на таможенную территорию Российской Федерации, без акцизных марок. Всего было проинспектировано 3425 единиц табачной и никотинсодержащей продукции.

«Из оборота изъято 805 единиц импортной табачной продукции, — сообщают в региональном Роспотребнадзоре. — По результатам проверок составлено три протокола об административных правонарушениях, предусмотренных части 4 статьи 15.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данные административные материалы были направлены для рассмотрения в суды по подведомственности».

В одном случае суд вынес решение о привлечении виновного лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией 75 единиц табачной продукции, которые продавались без акцизных марок. Кроме того, в этом году в суд было подано одно исковое заявление о признании предложений о дистанционном способе продажи табачной продукции и кальянов, размещенной на интернет-сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

«Проводимые должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Орловской области мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, в информационной системе мониторинга товаров в сети интернет «Честный знак» позволили обеспечить контроль за оборотом маркированных товаров на всех этапах — от ввода товара в оборот до его вывода из оборота», — подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что в этом году 75 индивидуальным предпринимателям и 18 юридическим лицам также были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований маркировки товаров, в том числе по табачной продукции.

ИА «Орелград»