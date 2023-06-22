Орлу предрекли рост налоговых сборов

Прогнозами о поступлении налогов поделились специалисты в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в стенах этого ведомства состоялось рабочее совещание по вопросам межведомственного взаимодействия администрации города Орла и налоговой службы. Его провела заместитель руководителя УФНС Алла Рубцова. Участниками стали налоговики и представители мэрии, в том числе начальник финансово-экономического управления Алексей Степанов. Встреча получила дополнительную актуальность на фоне тревожных слухов о том, что деньги в бюджете Орла вот-вот закончатся.

Участники встречи обсудили итоги поступления налогов и сборов в городской бюджет за пять месяцев 2023 года, а также озвучили прогнозы на первое полугодие текущего года. В УФНС, например, отмечают, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, рост поступлений по налоговым доходам наблюдается во все уровни бюджетов, в том числе и в казну областной столицы. Прозвучала информация о том, что в бюджет города Орла за отчетный период времени поступило 812,2 миллиона рублей, что на 2,2 процента, или на 18,8 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Алла Рубцова сообщила, что с 29 мая 2023 года начали действовать новые правила списания НДФЛ с единого налогового счета, — говорится в сообщении налоговой службы. — Теперь НДФЛ имеет приоритетный статус при уплате налогов, что положительно скажется на наполняемости местных бюджетов. По итогам первого полугодия ожидается положительная динамика роста поступлений налогов».

Кроме того, с 1 января 2023 года изменилась кадастровая стоимость земельных участков. Однако, в качестве дополнительной меры поддержки, налоговая база по земельному налогу за 2023 год определяется как кадастровая стоимость земельного участка на 1 января 2022 года, если она выросла вследствие кадастровой оценки.

«Подобная мера распространяется и на объекты недвижимости, — уточнили в УФНС. — Исключением является увеличение кадастровой стоимости вследствие изменения характеристик земельного участка или объекта недвижимости: категории земель, разрешенного использования, площади и т.д.».

ИА «Орелград»