Подрядчик готовится строить школу в Болховском микрорайоне

Об этом сообщили орловские власти.

Тема всплыла во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. В комментариях пользователи поинтересовались, на какой стадии находится данный проект.

«Очень район нуждается в новой школе, так как быстро застраивается, очень много детишек… Жилинская школа не в силах вместить такое количество учащихся», — написала одна из пользователей.

Ответ пришёл с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Чиновники обнадёжили всех заинтересованных орловцев.

«Уже сейчас ведётся подготовка строительной площадки, вывозится лишний грунт. Подрядчик на текущей неделе приступит к установке ограждения строительной площадки и завозу необходимых материалов», — сообщили в департаменте.

Впрочем, проект школы ещё не готов, а начать реальную стройку можно только после его создания и утверждения. «Параллельно ведётся проектирование, после подготовки проекта начнётся активная стадия строительства. Срок окончания работ ноябрь 2024 года», — пояснили представители областных властей.

Новую школу в деревне Жилина Орловского муниципального округа будет строить ООО «АС Монтаж». Она станет одной из самых больших в области – на 1225 учеников. Стоимость работ составляет около 1,2 миллиарда рублей, причём для подрядчика предусмотрен аванс в размере 30% от общей суммы.

ИА «Орелград»