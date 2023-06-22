Сегодня утром в Орле зажгли «Свечу памяти»

В мемориальной акции участвовал губернатор.

Мероприятие, приуроченное к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны, прошло на бульваре Победы у стелы «Орёл – город воинской славы» в четыре часа утра. Именно в это время суток началось нападение фашистской Германии на Советский Союз.

Участники акции выложили из зажжённых лампадок символическую фигуру Вечного огня и надпись «Орёл помнит 1941 – 1945». Память о тех событиях почтили представители трудовых коллективов и общественных организаций, государственные и муниципальные служащие, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Наши предки совершили героический поступок. Они, не раздумывая, пошли защищать Родину. Сегодня этот день приобрел особое значение. Когда видишь ребят, которые мужественно сражаются за Отечество, героически выполняют поставленные задачи, понимаешь, как особенно дорога память», — заявил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»