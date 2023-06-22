В Орле проведут приём по пропавшим в зоне СВО

Он состоится в эту пятницу.
Граждан, чьи родственники-военнослужащие пропали без вести в зоне проведения специальной военной операции, будут ждать в здании Орловского филиала фонда «Защитники Отечества» на улице Степана Разина, 3. Приём пройдёт с 14 до 17 часов. Об этом сообщили в Поисково-спасательном отряде «Сармат».
Для составления специальной анкеты по поиску пропавшего необходимо
- иметь при себе фотографию данного человека,
- знать его анатомические показатели (рост, вес, цвет глаз и волос) и личные особенности (родинки, татуировки, шрамы, следы стоматологических вмешательств),
- личный номер военнослужащего,
- номер войсковой части и место прохождения службы,
- предположительное место исчезновения гражданина.
Также необходимо захватить с собой ответы, полученные от профильных ведомств по соответствующему поводу.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4862) 222-301.
ИА «Орелград»