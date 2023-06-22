В Орле проведут приём по пропавшим в зоне СВО

Он состоится в эту пятницу.

Граждан, чьи родственники-военнослужащие пропали без вести в зоне проведения специальной военной операции, будут ждать в здании Орловского филиала фонда «Защитники Отечества» на улице Степана Разина, 3. Приём пройдёт с 14 до 17 часов. Об этом сообщили в Поисково-спасательном отряде «Сармат».

Для составления специальной анкеты по поиску пропавшего необходимо

иметь при себе фотографию данного человека,

знать его анатомические показатели (рост, вес, цвет глаз и волос) и личные особенности (родинки, татуировки, шрамы, следы стоматологических вмешательств),

личный номер военнослужащего,

номер войсковой части и место прохождения службы,

предположительное место исчезновения гражданина.

Также необходимо захватить с собой ответы, полученные от профильных ведомств по соответствующему поводу.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4862) 222-301.

ИА «Орелград»