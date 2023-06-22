В Орле проведут приём по пропавшим в зоне СВО

22.6.2023 | 17:55 Новости, СВО

Он состоится в эту пятницу.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Граждан, чьи родственники-военнослужащие пропали без вести в зоне проведения специальной военной операции, будут ждать в здании Орловского филиала фонда «Защитники Отечества» на улице Степана Разина, 3. Приём пройдёт с 14 до 17 часов. Об этом сообщили в Поисково-спасательном отряде «Сармат».

Для составления специальной анкеты по поиску пропавшего необходимо

  • иметь при себе фотографию данного человека,
  • знать его анатомические показатели (рост, вес, цвет глаз и волос) и личные особенности (родинки, татуировки, шрамы, следы стоматологических вмешательств),
  • личный номер военнослужащего,
  • номер войсковой части и место прохождения службы,
  • предположительное место исчезновения гражданина.

Также необходимо захватить с собой ответы, полученные от профильных ведомств по соответствующему поводу.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4862) 222-301.

ИА «Орелград»

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