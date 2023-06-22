В Орле силовикам сдали оружие умерших людей

В регионе продолжаются проверки владельцев оружия.

Сотрудники регионального Центра лицензионно-разрешительной работы продолжают проводить профилактические рейдовые мероприятия по контролю за оборотом оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, только за минувшую неделю в ходе проверок по месту жительства были уточнены условия хранения оружия у 29 владельцев. В результате силовики составили 11 административных протоколов по фактам выявленных нарушений. Кроме того, за прошедшую неделю жители региона добровольно сдали правоохранителям три единицы оружия в связи со смертью законных владельцев, на утилизацию и временное хранение.

«В ходе рейдов росгвардейцы напоминают гражданам о правилах безопасного обращения с оружием и боеприпасами, своевременной перерегистрации источника повышенной опасности, — говорят в Управлении Росгвардии. — Также правоохранители информируют жителей региона о необходимости сдачи на возмездной основе бесхозных единиц оружия, боеприпасов, взрывчатые веществ и материалов».

В частности, ранее силовики напомнили жителям региона правила хранения оружия и патронов к нему во время нахождения в отпуске. Данные условия жестко регламентирует федеральное законодательство. В частности хранить гражданское оружие могут лишь те граждане, которые имеют на руках необходимые разрешения. При этом каждый владелец обязан обеспечить условия для хранения оружия не только по месту его регистрации, но и по месту его временного пребывания.

«При ношении оружия орловцы должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также разрешительные документы на оружие, — говорят в Росгвардии. — В летний период следует помнить, что оставлять оружие и боеприпасы к нему на время отъезда в отпуск достаточно опасно. Оружие нужно разместить в сейфе, ключи забрать с собой. В целях исключения возможности хищения оружия вместе с сейфом следует дополнительно его закрепить».

Напоминают росгвардейцы и о том, что закон четко регулирует правила транспортировки оружия, которые граждане обязаны неукоснительно соблюдать. Так, оружие всегда должно находиться под присмотром владельца. Запрещено оставлять его в транспортных средствах, припаркованных на стоянках, парковках и обочинах дорог. Если гражданин на длительное время заселился в гостиницу, то для хранения оружия он должен воспользоваться услугой предоставления личного сейфа. За нарушение правил оборота гражданского оружия грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

ИА «Орелград»