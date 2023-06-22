В Железнодорожном районе Орла «точечно» отремонтируют школы

22.6.2023 | 12:47 Новости, Образование, Строительство

Работы проведут в четырёх учреждениях.

Школа №11. Фото: www.google.com/maps

Как сообщает пресс-служба администрации города, повезло школам №3, 11, 30 и 31. Во всех учреждениях ремонт пройдёт до конца года.

В школе №3 приведут в порядок раздевалки в спортивном зале, в школе №11 (имени Пясецкого) обустроят пандусы и усилят оконные проёмы. В «тридцатой» запланирован ремонт лестничного марша и замена оконных блоков. В школе №31 будут «облагораживать» обеденный зал – туда подведут воду и канализацию.

Кроме того, в следующем году запланирован капитальный ремонт лицея №32 имени Воробьёва, который тоже находится в Железнодорожном районе. Он обойдётся примерно в 210 миллионов рублей. Проект работ не только составлен, но и прошёл экспертизу.

В лицее планируется ремонт фасада, кровли, потолков и полов, замена окон и дверей, входных групп и лестниц. Также запланированы отделочные работы во внутренних помещениях, ремонт или восстановление систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Также в лицее приведут в порядок отопление, водопровод (включая холодное и горячее водоснабжение) и канализацию.

ИА «Орелград»

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