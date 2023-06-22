Жительницу Орла наказали за распространение ложной информации

Женщину оштрафовали на 30 тысяч.

Нарушение выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму Управления МВД по Орловской области. Известно, что оно произошло в январе этого года. 50-летняя жительница города разместила в социальных сетях на своей странице некий пост и ссылку на некую видеозапись.

Содержание этих публикаций не раскрывается. Однако известно, что они содержали недостоверную информацию. Полиция посчитала, что женщина своими действиями создала угрозу массового нарушения порядка и безопасности в обществе. В итоге её привлекли пусть и не к уголовной, но к административной ответственности.

Мировой суд назначил ей наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Данное решение уже вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

ИА «Орелград»