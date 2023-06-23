ЕГЭ указал на увеличение спроса на инженерные специальности

Тенденции при сдаче экзаменов проанализировали в Орловской области.

Тенденция получения максимальных баллов в регионе сохраняется. Об этом заявили в Орловском региональном центре оценки качества образования. Специалисты в сфере образования проанализировали ход текущей экзаменационной кампании. Они подметили, что выбор экзаменов по физике обусловлен увеличением спроса выпускников на инженерные специальности, по обществознанию – широким спектром специальностей, требующих знаний основ социально-философских, экономических, социологических и правовых компетенций. Уменьшение количества экзаменуемых по этим предметам свидетельствует о мотивированном выборе ЕГЭ.

«Значительное количество одиннадцатиклассников продемонстрировали системные знания основ физических и общественно-социальных наук, — говорят в Центре. – Так, 13 процентов выпускников получили высокобалльные результаты по физике, а два одиннадцатиклассника стали обладателями максимальных баллов. 12,5 процента выпускников получили высокобалльные результаты по обществознанию, а один стал обладателем максимального балла».

Начальник управления региональной образовательной политики Татьяна Патова, в свою очередь, отметила, что в Орловской области взят курс на оказание адресной методической помощи педагогам. Эта стратегия уже принесла свои плоды. В течение двух лет в области реализуется региональный проект «На пути к экзаменам», в котором определяются направления планомерной работы педагогов по подготовке выпускников с различным уровнем образовательной подготовки к ЕГЭ.

«Мы наблюдаем эффективную педагогическую практику средней школы № 2 города Ливны с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2023 года: выпускники получили стобалльные результаты по химии, русскому языку, обществознанию, для сравнения в прошлом году — два стобалльных результата, — говорит Татьяна Патова. — Причем, следует отметить особенность муниципальной системы образования города Ливны: из пяти максимальных результатов три получены выпускниками средней школы № 2».

ИА «Орелград»