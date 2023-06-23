Главврач рассказал, как тратились сотни миллионов рублей нацпроекта

С докладом на совещании в мэрии выступил главврач Ливенской ЦРБ.

Администрация города Ливны обнародовала краткий отчет о проведенном в мэрии оперативном совещании. Среди докладчиков был главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин, который рассказал об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в городе в 2022 году. По его словам, Ливенская ЦРБ в числе первых приступила к реализации национального проекта по нескольким направлениям. В частности, в настоящий момент завершается строительство новой детской поликлиники на 150 посещений в смену, ведется закупка нового современного оборудования. Запланированная сумма к исполнению — 280 миллионов. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

«Продолжается капитальный ремонт старого здания взрослой поликлиники, построенного в 1959 году, — проинформировал Вадим Сезин. — Запланированная сумма к исполнению — 69 миллионов рублей. Завершены работы по покраске фасада, замене окон, смонтирована система отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, проведена черновая отделка внутри помещений. В настоящее время проводится монтаж системы вентиляции, завершается монтаж систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, прокладка сетей для цифрового контура. В соответствии с утвержденной ПСД планируется ремонт входной группы, чистовая отделка помещений, организация системы навигации, монтаж лифта, ремонт кровли».

По его словам, уже проведен капитальный ремонт кровли и фасада основного корпуса стационара, цена работ- 41 миллион рублей. Изменился не только внешний облик больницы, но и значительно улучшились эксплуатационные свойства здания, подчеркнул докладчик. Из наиболее актуальных новшеств, спикер отметил установку и ввод в эксплуатацию нового кислородного концентратора мощностью 1000 л/минуту.

«После реконструкции сетей он полностью закроет потребность стационара в кислородном обеспечении, что позволит отказаться от более затратного баллонного кислорода, — пояснил Вадим Сезин. — Сумма контракта составила 32 миллиона рублей. Получен автомобиль скорой медицинской помощи и машина для перевозки пациентов и врачей на сумму 2,8 миллиона рублей. Это позволило полностью обновить парк машин скорой помощи. Таким образом, в целом по программе модернизации первичного звена в 2022 году было выделено 424 миллиона рублей».

ИА «Орелград»