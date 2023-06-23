Орловец унаследовал дом и нашёл в нём ружьё

Свою находку он сдал росгвардейцам.

Такой случай зарегистрирован в Покровском районе. В местное отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что после смерти близкого родственника унаследовал от него частный дом, а в нём обнаружил оружие.

По предварительным данным, это охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-16», изготовленное промышленным способом. Всего в текущем году орловцы сдали в отделения Росгвардии 23 единицы бесхозного оружия. Общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного таким гражданам, составила около 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления ведомства по Орловской области.

Ранее стало известно, что Росгвардия «забраковала» 22 орловских охранника, которые не смогли сдать ежегодные экзамены.

ИА «Орелград»