Орловец унаследовал дом и нашёл в нём ружьё

23.6.2023 | 18:09 Закон и порядок, Новости

Свою находку он сдал росгвардейцам.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Такой случай зарегистрирован в Покровском районе. В местное отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что после смерти близкого родственника унаследовал от него частный дом, а в нём обнаружил оружие.

По предварительным данным, это охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-16», изготовленное промышленным способом. Всего в текущем году орловцы сдали в отделения Росгвардии 23 единицы бесхозного оружия. Общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного таким гражданам, составила около 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления ведомства по Орловской области.

Ранее стало известно, что Росгвардия «забраковала» 22 орловских охранника, которые не смогли сдать ежегодные экзамены.

ИА «Орелград»

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