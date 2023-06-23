Орловец утонул на необорудованном пляже

23.6.2023 | 10:15 Новости, Происшествия

ЧП произошло в Кромском районе.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сообщение о гибели мужчины поступило в службу спасения в 15:54. К месту прибыли сотрудники 25-ой пожарно-спасательной части. Они извлекли тело из воды.

Личность погибшего установлена – это 39-летний житель области. Данное место отдыха не является «официальным» пляжем и не оборудовано для купания. В обстоятельствах ЧП предстоит разобраться специалистам.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 29 раз, из них 9 раз на ликвидацию возгораний.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в нашем регионе приостановлена деятельность четырёх легальных пляжей, в том числе, одного в Кромском районе.

ИА «Орелград»

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