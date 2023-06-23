Орловская студентка придумала удобрение из лузги

На внедрение разработки в производство ей предоставят грант.

Как сообщили в Орловском государственном аграрном университете, студентка этого вуза Мария Касаточкина выиграла грант по программе «УМНИК». Решение оформлено протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям. Этим же документом утверждены списки проектов, представленных для финансирования по указанной программе. В числе победителей конкурса и попала Мария Касаточкина, обучающаяся 1-го курса магистратуры факультета агробизнеса и экологии Орловского ГАУ.

Грант ей будет выделен на реализацию проекта «Разработка гранулированного биоудобрения для улучшения физико-химических свойств почв». Его цель — разработка экологически безопасного, экономически эффективного гранулированного биоудобрения для улучшения физико-химических свойств почв, компонентный состав которого представлен лузгой гречихи и овса, золой гречневой и овсяной лузги.

«В условиях рыночной экономики и импортозамещения особенно важным является получение максимальной выгоды от производства, в том числе использование отходов этого производства, — говорится в сообщении Орловского ГАУ. — При производстве крупы образуется до 30 процентов от общего объема отходов, главным образом, лузги. Успешно реализованную идею можно будет внедрить на предприятия агропромышленного комплекса (мелиорация, раскисление почв, удобрительная экологичная мелиорация)».

В вузе добавили, что уже разрабатывается заявка на способ улучшения физико-химических свойств почвы внесением биоудобрения, которая будет защищена патентом РФ. Что касается проекта «УМНИК», то это одна из ключевых программ Фонда содействия инновациям. Она предназначена для поддержки коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.

«Принять участие в конкурсе по данной программе могут студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе, — отметили в вузе. — Ежегодно студенты Орловского ГАУ участвуют в программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Их проекты связаны с уникальными агроинженерными решениями, новыми технологиями в пищевой промышленности, способами переработки отходов растениеводства и имеют актуальное значение для решения современных проблем и задач агропромышленного комплекса».

ИА «Орелград»