Победитель конкурса передумала развивать ярмарку в Орле

Администратор сообщила, что будет оказываться от проекта.

О решении Татьяны Куницыной 22 июня на заседании профильного комитета сообщил заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин. Такой оборот событий удивил депутатов, тем более что ярмарка в туристической части города. Председатель комитета по бюджету Тимур Нерушев усомнился, что ценный участок в центре областной столицы ничто кроме проблем городу не приносит. По его мнению, это доходное место.

«Вопрос, что вам его [доход – Прим. ред.] не приносят в кассу, — обратился депутат к заместителю мэра Алексею Степанову. — Умываете руки? Отдаете непонятно какому НКО? Вы сами себя слушаете? Это какая-то темная схема», — оценил Нерушев.

Алексей Степанов напомнил, что муниципальная «Спецавтобаза» ежегодно тратит по 200 тысяч на содержание территории ярмарки в надлежащем состоянии. А продать участок под застройку не получится – «там дом не становится».

Депутат Константин Клепов подчеркнул, что на Гагарина надо наводить порядок.

«Жители страдают от этого бардака. «Шоколадный кусок» находится в удручающем состоянии».

Также депутаты напомнили, что чиновникам ничего не стоило разогнать популярную ярмарку на площади Жукова, а тут возникли какие-то вопросы и опасения.

Ранее на комитете по экономической политике были высказаны сомнения в целесообразности оборудования ярмарки в этой части города, когда по соседству много пустых площадей на Центральном рынке.

ИА «Орелград»