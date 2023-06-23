Под Орлом увековечили имя Микояна

В Ливнах открыли памятные доски Нацкому, Паустовскому и Микояну.

Как сообщает администрация Ливен, в преддверии празднования Дня города местные власти решили увековечить память о пребывании в этом орловском райцентре сразу трех знаменитых людей. В торжественной обстановке были открыты памятные доски. Одна из них увековечивает память о геологе, исследователе Закаспийского края Александре Нацком, вторая посвящена известному советскому писателю Константину Паустовскому, а третья – выдающемуся советскому авиаконструктору, дважды Герою Социалистического Труда, разработчику серии самолетов «МиГ» Артему Микояну.

Памятные доски открыты: на фасаде дома №147 по улице Дружбы Народов — Нацкому и Паустовскому, на фасаде дома №116 по улице Дружбы народов — Микояну. Участников мероприятия приветствовали заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам Юрий Преображенский, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Елена Конищева, научный сотрудник Ливенского краеведческого музея Алексей Сидоров, краевед Юрий Бондарев и другие.

Согласно представленной исторической справке, Артем Микоян в 1928-1929 годы, будучи новобранцем, курсантом 18-й стрелковой полковой школы Красной Армии был зачислен в пехоту и отправлен в город Ливны. Стрелковая полковая школа находилась на улице Шмидта, как тогда называлась улица Дружбы Народов. Александр Нацкий родился в Ливенском уезде в семье земского врача и провел детство в Ливнах. Он оставил след не только в науке, но и в художественной литературе, став прототипом героя Константина Паустовского.

А сам Паустовский приезжал в Ливны для того, чтобы побыть вдали от всех и сосредоточиться для работы. Город навсегда запечатлен в его произведениях, в том числе в повести «Кара-Бугаз». В рассказе «Ливенские грозы» Паустовский писал о Ливнах: «Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка».

ИА «Орелград»