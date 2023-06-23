Участки «433 ВСУ «Инвест» планируют выставить на торги

Компания не выполнила обязательства по договору о развитии застроенных территорий в Орле.

О ходе мероприятий, осуществляемых администрацией города по изъятию земельных участков в границах улицы Полярной и Приборостроительной у ООО «433 ВСУ «Инвест», поговорили на заседании профильного комитета горсовета 22 июня. На земле, где собирались строить новые дома, много лет то свалка, то пустырь.

Начальник управления муниципального имущества администрации города Сергей Поляков пояснил, что Росреестр должен проверить действия компании по вынесенному предостережению. Для этого ведомство намерено обратиться в прокуратуру для получения разрешения на проверку. Если компания не начнёт выполнять обязательства по договору РЗТ, возможно привлечь ее к административной ответственности. Далее последует независимая оценка трех участков ООО «433 ВСУ «Инвест». Будут организованы публичные торги. Вырученные средства пойдут несостоявшемуся застройщику. Чиновник не смог ответить, когда орловцы, живущие у пустыря, увидят «свет в конце тоннеля» (как выразился заместитель председателя горсовета Владимир Негин).

Депутаты пофантазировали о выкупе земли администрацией города для создания сквера и расширения дворов существующих многоквартирных домов. Начальник управления строительства Мария Родштейн предупредила, что придется возместить компании все расходы на проведенное расселение.

Депутат Александр Головин усомнился, что на указанной территории удастся реализовать застройку, как задумывалось: с тех пор нормативная база значительно изменилась. И предположил, что неудачи компании связаны с «неудачным» названием.

Напомним, ООО «433 ВСУ «Инвест» из подмосковного Чехова снесло аварийные дома: по ул. Полярная, № 2, 4, 6, 10 и ул. Приборостроительная, №14. Четыре, где проживали 94 человека, застройщик расселил за свой счет. Еще в 2017 году компания заявила о невозможности строительства новых домов на освободившихся участках (площадью 5492,29 кв. м). В 2014 году орловцы протестовали против переселения в выбранные застройщиком квартиры. Договор о развитии застроенной территории между администрацией Орла и ООО «433 ВСУ «Инвест» был заключен в январе 2013 года.

ИА «Орелград»