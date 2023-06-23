В дом престарелых под видом сайры поставили сельдь

О вопиющем случае рассказал глава ТУ Россельхознадзора Евгений Черный.



В текущем году в Орловской области при исследовании рыбных консервов «Сайра» производства ООО «Фортуна Крым», отобранных в «Богдановском доме-интернате для престарелых инвалидов», эксперты обнаружили сельдь, которая не была заявлена в маркировке. Об этом рассказал Евгений Черный, руководитель Территориального управления Россельхознадзора. Он выступил с докладом на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, о проведении которого «Орелград» уже сообщал.

Об указанном выше факте обнаружения ДНК сельди в консервах с сайрой, как уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, были проинформированы не только поставщик, владелец и производитель продукции, но и Урицкая межрайонная прокуратура. Последняя провела проверку, результатом которой стало привлечение поставщика к административной ответственности. Кроме того недействительной была признана декларация о соответствии продукции компании «Фортуна Крым». А чуть позже Центральный аппарат Россельхознадзора аннулировал все производственные сертификаты указанной компании за грубые и систематические нарушения действующего законодательства.

В своем выступлении Евгений Черный отметил, что, несмотря на подобные случаи, в целом ситуация в регионе выправляется к лучшему. Об этом говорит, например, тот факт, что процент выявленной фальсифицированной пищевой продукции в учреждениях бюджетной сферы Орловской области снизился более чем в 5 раз. В этом году в 29 бюджетных учреждениях региона было отобрано для лабораторного анализа 105 проб пищевой продукции, в 20 из них выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности.

«Признаки фальсификации установлены в двух пробах из 65-ти направленных на исследование, что составляет 3 процента, — доложил Евгений Черный. — Для сравнения за аналогичный период прошлого года признаки фальсификации были установлены в 12 образцах продукции из 73-х направленных на исследование (16,4 процента). Обнаруженные в текущем году недоброкачественные продукты питания были выработаны 10 предприятиями, включая пять орловских производителей. В продукции выявлялись несоответствия по массовой доле жира, белка, наличию дрожжей, плесени, микробной трансглутаминазы, растительных жиров».

ИА «Орелград»