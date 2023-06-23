В Орле на ярмарке выявили 6 торговцев «нелегальщиной»

23.6.2023 | 12:27 Закон и порядок, Новости

Рейд проводил Россельхознадзор.

Фото: www.orel-adm.ru

Сотрудники ведомства посетили одну из ярмарок выходного дня, проходившую в областном центре. Товары, выложенные на прилавках, проверили на наличие сопроводительных документов о ветеринарной безопасности. Для этого использовалась электронная система «Меркурий», фиксирующая все основные данные, связанные с продукцией сельского хозяйства.

Оказалось, что на ярмарке продавалось «нелегальное» мясо кур, а также сомнительные куриные яйца. В итоге шести гражданам объявили официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Ранее Россельхозадзор привлёк к ответственности орловского фермера, который неосторожно обращался с навозом.

ИА «Орелград»

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