В Орле на ярмарке выявили 6 торговцев «нелегальщиной»

Рейд проводил Россельхознадзор.

Сотрудники ведомства посетили одну из ярмарок выходного дня, проходившую в областном центре. Товары, выложенные на прилавках, проверили на наличие сопроводительных документов о ветеринарной безопасности. Для этого использовалась электронная система «Меркурий», фиксирующая все основные данные, связанные с продукцией сельского хозяйства.

Оказалось, что на ярмарке продавалось «нелегальное» мясо кур, а также сомнительные куриные яйца. В итоге шести гражданам объявили официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Ранее Россельхозадзор привлёк к ответственности орловского фермера, который неосторожно обращался с навозом.

ИА «Орелград»