В Железнодорожном районе Орла сменился прокурор

23.6.2023 | 15:12 Закон и порядок, Новости

Должность занял Антон Сиротинин.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу районной прокуратуры и руководителям поднадзорных органов.

Антон Сиротинин родился в 1991-м году. Получил высшее юридическое образование, затем проходил службу в прокуратуре Орловской области.

Известно, что последние три года Сиротинин занимал должность прокурора Свердловского района. Как сообщает надзорное ведомство, за время своей службы он «зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем».

ИА «Орелград»

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