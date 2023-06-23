В Железнодорожном районе Орла сменился прокурор

Должность занял Антон Сиротинин.

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу районной прокуратуры и руководителям поднадзорных органов.

Антон Сиротинин родился в 1991-м году. Получил высшее юридическое образование, затем проходил службу в прокуратуре Орловской области.

Известно, что последние три года Сиротинин занимал должность прокурора Свердловского района. Как сообщает надзорное ведомство, за время своей службы он «зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем».

ИА «Орелград»