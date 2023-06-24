Комиссию по рекультивации земель создали под Орлом

Вновь созданный орган будет специальным и постоянно действующим.

Администрация Ливенского района утвердила «Положение о специальной постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель». Комиссия является межведомственным, коллегиальным и постоянно действующим совещательным органом администрации Ливенского района. Она необходима для организации проведения процедуры согласования проектов рекультивации земель и их приема-передачи. Также комиссия будет рассматривать другие вопросы, связанные с восстановлением нарушенных земель, находящихся в собственности Ливенского района, и земель, государственная собственность на которые не разграничена

Поясним, что рекультивация проводится в случае, если, например, нарушен или поврежден плодородный слой. Такое возможно при проведении земляных работ или при появлении стихийной несанкционированной свалки мусора. Рекультивация может быть проведена как по предписанию компетентного контролирующего органа, так и по решению суда. В любом случае целью является восстановление плодородного слоя, то есть возмещение причиненного природе ущерба.

За этим, кстати, строго следят специалисты Территориального управления Россельхознадзора. Основными задачами комиссии станут согласование проектов рекультивации земель, проведение их приемки, а также рассмотрение вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель. Члены коллегиального органа будут выезжать на место и уже после проведения проверки составлять акты рекультивации земель. Заседания коллегиального органа будут проводиться по мере необходимости.

Решение принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Протокол каждого заседания обязаны подписать все присутствовавшие на нем члены комиссии. При приемке рекультивированных земельных участков должно проверяться качество и соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации, мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы, наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения.

Также комиссия будет проверять полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель; наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов. По результатам приемки комиссия вправе продлить или сократить срок восстановления плодородия почв, так называемый биологический этап, установленный проектом рекультивации.

При выявлении фактов порчи и уничтожения плодородного слоя почвы, невыполнения или некачественного выполнения обязательств по рекультивации нарушенных земель, несоблюдения установленных экологических и других стандартов, комиссия должна обратиться в соответствующие органы для привлечения юридических, должностных и физических лиц к административной и другой ответственности, установленной действующим законодательством.

ИА «Орелград»