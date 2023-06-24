Ремонт улицы Ленина в Болхове оценили в 46 миллионов рублей

Центральную улицу исторического райцентра обещают отремонтировать капитально.

Администрация города Болхова объявила о проведении тендера на право капитального ремонта автомобильной дороги местного значения по улице Ленина. Целью является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дороги, ее конструктивных элементов и тротуаров для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Протяженность объекта составляет 1849 метров. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 46,161 миллиона рублей.

Как следует из документации, основная задача состоит в устранении дефектов и восстановление характеристик надежности и безопасности. Проект не предусматривает строительство и реконструкцию. Ранее дорогу обследовала специальная комиссия, заключение которой и послужило основанием для объявления тендера. Комиссия, в частности, установила, что «у земляного полотна находятся деревья, кустарники», которые «разрушают земляное полотно и дорожную одежду». Часть деревьев, по мнению проверяющих, утратила потребительские свойства. Комиссия пришла к выводу, что требуется рубка деревьев, корчевка пня с засыпкой ям, расчистка от кустарника и мелколесья

Кроме того, она установила, что люки смотровых колодцев на тротуаре занижены, поэтому необходимо наращивание горловин. Дорожная одежда самого тротуара полностью разрушена «в связи с разрушением земляного полотна». Существующее асфальтобетонное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдаются просадка и ямочность. Бетонное покрытие примыканий «разрушено полностью в связи с разрушением земляного полотна».

Бортовые камни частично разрушены, местами занижены и местами отсутствуют. Пешеходное ограждение «отсутствует или находится в неудовлетворительном состоянии». Комиссия также указала, что после завершения капитального ремонта улицы необходимо произвести рекультивацию земельных участков и компенсационную высадку деревьев. Контрактом предусмотрено и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, потому что сейчас на этой улице контейнерных площадок нет.

ИА «Орелград»