Муниципальные ритуальщики утаили 22 миллиона рублей прибыли?

КСП обнародовала результаты проверки МУП «Ритуально-обрядовых услуг».

Информацию о результатах проверки эффективности деятельности МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» обнародовала городская Контрольно-счетная палата. Она также проверила использование переданного МУПу в хозяйственное ведение муниципального имущества в 2022 и 2023 годах. По результатам контрольного мероприятия было выявлено неправомерное расходование бюджетных средств при выполнении муниципальных контрактов на общую сумму 1,321 миллиона рублей. Очень много вопросов вызвала финансовая отчетность ритуальщиков. Судя по бумагам, они работали в минус, но аудиторы считают, что предприятие приносило доход. При этом использовались странные схемы.

«Фактически хозяйственная деятельность МУП РОУ направлена на получение дохода от реализации товаров сторонних предпринимателей для покрытия расходов на содержание административно-управленческого персонала, обеспечивая при этом интересы индивидуальных предпринимателей и обществ, производящих и реализующих ритуальную продукцию, — говорится в отчете КСП. – В отчетности МУП РОУ отсутствуют сведения о товарообороте розничной торговли. Исходя из суммы денежного оборота, в 2022 году выручка составила 68,121 миллиона рублей. Однако, в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 года выручка значится в сумме 40,475 миллиона рублей, то есть она занижена на 27,646 миллиона рублей».

Кроме того, проверкой было установлено, что финансовым результатом работы предприятия за 2022 год является не убыток в размере 3,701 миллиона рублей, как указано в отчетности МУПа, а прибыль в сумме 22,658 миллиона рублей. При этом, как отмечают аудиторы, обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчетности МУП РОУ по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год не проводился.

«На предприятии в 2022 году не соблюдался лимит остатка наличных денег в кассе на конец рабочего дня, — следует также из отчета КСП. — В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» в кассовых документах отсутствуют первичные документы, подтверждающие приход и расход денежных средств в кассе предприятия. Систематически предприятием осуществляется бесконтрольное авансирование физических и юридических лиц за неоказанные услуги, что ведет к росту дебиторской задолженности».

Аудиторы пришли к выводу, что бухгалтерская отчетность МУП РОУ за 2022 год «не дает достоверное и полное представление о финансовом положении предприятия, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении».

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен прокурору Советского района города Орла, в УМВД России по городу Орлу, а также Орловскому УФАС России.

ИА «Орелград»