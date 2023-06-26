На Орловщине возобновили бюджетное лечение ботулотоксином

26.6.2023 | 18:07 Медицина, Новости

Препарат применяется в неврологии.

Фото Администрации Орла

Лекарство является сильнейшим обезболивающим. Препарат расслабляет мышцы, сведённые спазмом. Как сообщают «Вести-Орёл», лечение ботулотоксином типа «А» показано при примерно полусотне неврологических заболеваний.

Ранее на территории Орловской области получить такую инъекцию можно было только в частных клиниках. Теперь – и в областной клинической больнице.

Правда, для основной массы граждан бесплатной является только сама процедура. Лекарство нужно будет покупать за свои средства и приходить в больницу уже с ним. Орловцы, которые относятся к «льготникам», будут обеспечены препаратом за бюджетный счёт.

Ранее стало известно, что в Кромской ЦРБ появился «автомаммограф».

ИА «Орелград»

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