На Орловщине возобновили бюджетное лечение ботулотоксином

Препарат применяется в неврологии.

Лекарство является сильнейшим обезболивающим. Препарат расслабляет мышцы, сведённые спазмом. Как сообщают «Вести-Орёл», лечение ботулотоксином типа «А» показано при примерно полусотне неврологических заболеваний.

Ранее на территории Орловской области получить такую инъекцию можно было только в частных клиниках. Теперь – и в областной клинической больнице.

Правда, для основной массы граждан бесплатной является только сама процедура. Лекарство нужно будет покупать за свои средства и приходить в больницу уже с ним. Орловцы, которые относятся к «льготникам», будут обеспечены препаратом за бюджетный счёт.

Ранее стало известно, что в Кромской ЦРБ появился «автомаммограф».

ИА «Орелград»