Орловец прописал на своей жилплощади 15 иностранцев

26.6.2023 | 12:24 Закон и порядок, Новости

Теперь мужчине грозят большие неприятности.

ИА «Орелград»

Противоправное деяние выявили сотрудники Центра по противодействию Экстремизму и участковые уполномоченные полиции, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области. «Резиновая» жилплощадь находилась в деревне Образцово Орловского муниципального округа.

В период с апреля по июнь текущего года её хозяин, используя возможности многофункционального центра государственных и муниципальных услуг, поставил на учёт по месту пребывания 15 иностранных граждан. Конечно, по факту никто из них там не проживал и проживать не собирался.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по третьей части статьи 322 («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства»). Наказание по ней варьируется от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на три года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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