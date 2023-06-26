С орловцев берут по 5200 рублей в месяц за горячую воду

Столько платят жители нового микрорайона Орла.

Информацию сообщил мужчина, проживающий в новом доме по улице Генерала Лаврова (в микрорайоне Болховский, который находится в деревне Жилино Орловского муниципального округа, хотя неофициально относится к Орлу). Он рассказал о своей напасти порталу «Орловские новости».

Жителям дома выставляют плату за горячую воду исходя из расценки 305,9 рублей за один кубометр. В итоге примерно две трети из общей суммы квитанции приходится на горячее водоснабжение.

Орловец, владеющий однокомнатной квартирой в этом доме, сообщил, что обращался по этому поводу в Жилищную инспекцию. Однако там признаков нарушения закона в данной ситуации не нашли. Сами коммунальщики объясняют такую высокую стоимость своих услуг небольшим количеством заселённых квартир.

Однако, стоит принять во внимание и тот факт, что в квитанции, которая стала информационным поводом, указан достаточно высокий объём расходов воды — 17 кубометров за месяц.

ИА «Орелград»