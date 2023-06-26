В Орловской области пересчитали малый бизнес

К субъектам МСП относятся более 25 тысяч налогоплательщиков региона.

В Орловской области, по оперативным данным. зарегистрировано более 25 тысяч налогоплательщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Это 63,5 процента от общего количества организаций и более 98 процентов от общего количества индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете. Такие данные привели в региональном Управлении ФНС России, отметив при этом, что в текущем году в регионе продолжается работа, направленная на поддержку субъектов МСП. Причем помощь оказывается как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Основываясь на запросах представителей бизнеса, правительством страны был принят пакет антикризисных мер, — перечислили в УФНС. — Приостановлены выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года; утверждены изменения в расчет пеней; обнулена ставка налога на прибыль для IT-компаний; не облагается НДФЛ материальная выгода, проценты по вкладам и материальная помощь (подарки) отдельным категориям граждан, полученные в 2021-2023 годах».

Возмещение НДС из бюджета теперь возможно в заявительном порядке, то есть авансом, без представления банковской гарантии или поручительства. Еще одна мера поддержки: для имущества и земельных участков, у которых в 2022 году увеличится кадастровая стоимость вследствие экономической ситуации, при расчете налога за 2023 год будет учитываться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 года.

«Кроме того, субъекты МСП в 2023 году сохраняют право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15 процентов в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода», — добавили в областной налоговой службе.

В ведомстве напомнили, что и на региональном уровне принято немало мер поддержки. Например, законами Орловской области бизнесу предоставлена рассрочка по уплате авансового платежа по налогу на имущество организаций, введены пониженные ставки налога по упрошенной системе налогообложения (УСН) и налога на прибыль. Также был расширен перечень организаций, освобождаемых от уплаты налога на имущество и до 31 декабря 2024 года продлено действие законов «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» и «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения».

«В целях применения нулевой налоговой ставки по УСН установлены ограничения предельного размера доходов от реализации, единые для двух налоговых периодов, увеличен при этом предельный размер доходов с учетом прогнозируемого на 2023 год коэффициента-дефлятора – 1,25 с 24 до 30 миллионов рублей, — добавили в УФНС. — По итогам 2022 года пониженными ставками воспользовались 134 налогоплательщика УСН. 135 индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, воспользовались правом применения двухлетних «налоговых каникул».

ИА «Орелград»