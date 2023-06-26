В Орловской области снизилось количество ДТП

Снижение составило 5%.

Такую информацию озвучили на сегодняшнем заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

С начала года в регионе зафиксировано около 1,9 тысячи ДТП. В них погибли 24 человека, пострадали ещё 311.

Также на встрече обсудили меры, которые предпринимаются для дальнейшего снижения аварийности.

До конца текущего года Управление автомагистрали «Москва – Харьков» планирует модернизировать один светофор (на 356-м километре трассы «Крым»), установить два новых светофорных объекта с кнопкой вызова на пешеходных переходах и две «шериф-балки». Также в планах установка сигнальных столбиков по оси автомобильных дорог общей протяжённостью 0,388 километра и стационарного электрического освещения общей протяжённостью 0,264 километра.

В свою очередь, Управление автомагистрали «Москва – Бобруйск» ведёт капитальный ремонт трассы Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия». Работы идут на участке между 26-м и 56-м километрами.

Кроме того, до октября в регионе на дорогах будет установлено барьерное ограждение протяжённостью 4173 погонных метров, нанесено около 102 километров разметки и установлено 2290 дорожных знаков. Также ещё до сентября в Орловской области завершится ремонт четырнадцати участков автодорог.

ИА «Орелград»