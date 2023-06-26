В правительстве Орловской области появилось новое лицо

Новую должность получил Олег Ревякин.

Андрей Клычков назначил орловца исполняющим обязанности заместителя губернатора по социальной политике. Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации.

«Олег Николаевич — опытный руководитель… Новое назначение — это непростой, тяжёлый сектор. Олег Николаевич будет курировать одно из важнейших направлений. Прошу оперативно включиться в эту работу», — заявил Клычков.

До 2023-го года Ревякин возглавлял региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Однако после слияния ФСС и Пенсионного фонда в единую структуру покинул это кресло. Перед этим Ревякин (с 2010 по 2016 год) работал в должности, аналогичной его новому назначению. Он занимал позицию заместителя председателя правительства Орловской области — руководителя блока социального развития. До этого являлся главой Малоархангельского района.

В сентябре 2021-го года прокуратура Орловской области сообщила, что у чиновника обнаружили «секретный» жилой дом, а также гараж и сарай. Данные об этом имуществе не вносились в декларации о доходах на протяжении трёх лет.

ИА «Орелград»