Жительница Орла устроила стриптиз в пенсионном фонде

Инцидент произошёл сегодня утром.

Местом действия стал офис регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда России) на Комсомольской, 108. Одна из посетительниц, на глазах присутствующих, сняла с себя всю одежду.

После этого женщина покинула здание, бросив все свои вещи «на произвол судьбы». Как рассказали «Орёлтаймс» в областном отделении СФР, жительница областного центра не предъявляла каких-либо требований.

Инциденты подобного рода происходят в Орле время от времени. Последним резонансным случаем стал эпизод в январе этого года. Тогда житель Лужков отправился в «наливайку», расположенную на первом этаже многоквартирного дома, в полностью обнажённом виде.

Между тем, подобное поведение может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 135 («развратные действия»). Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до 15 лет.

ИА «Орелград»