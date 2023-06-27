Для главы Орловского округа и депутатов придумали наказания

Наказывать чиновников будут за недостоверные отчеты о доходах и имуществе.

Орловский окружной Совет народных депутатов утвердил порядок решений о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Документом предусмотрено несколько видов наказания.

Такие меры могут применяться в отношении не только депутатов, но и главы Орловского муниципального округа, которые «приврут» в своих финансовых отчетах. Согласно документу, могут быть применены следующие меры ответственности: предупреждение; освобождение депутата от должности в окружном Совете с лишением права занимать должности в парламенте до прекращения срока полномочий; запрет занимать должности в окружном Совете до прекращения срока полномочий. Степень наказания будет зависеть от тяжести вины, ведь ошибка может закрасться в финансовый отчет и не намеренно.

Основанием для принятия решения о применении к депутату или главе округа меры ответственности может послужить информация, поступившая в окружной Совет от губернатора. Впрочем, сведения губернатора будут проверять. Проверки также будут проводиться по представлениям органов прокуратуры, содержащих требования о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных сведений о доходах, расходах и имуществе.

Кстати, местные депутаты уже попадались на представлении недостоверных сведений в своих отчетах и даже несли наказание. Их освобождали от занимаемых в парламенте должностей. Согласно условиям нового документа, решение окружного Совета о применении мер ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления информации из прокуратуры или от губернатора. При этом самому «обвиняемому» должна быть предоставлена возможность дать пояснения по поводу предъявленных к нему претензий.

Если комиссия, а затем и Совет, признают искажения в финансовых отчетах несущественными, то будет выбран один из трех видов наказания, описанных выше. При выборе конкретной меры ответственности будут учитываться причины и условия, при которых депутатом или главой округа были представлены недостоверные или неполные сведения, характер и степень искажения сведений. Если же нарушения окажутся существенными, то оценку действиям чиновников будут давать уже правоохранители.

ИА «Орелград»