Мэрия Орла объяснила «белое пятно» у Красного моста

Чиновники заявили, что это был не бетон, а песок.

Странные процессы, происходящие рядом с Красным мостом в водах Оки, СМИ и соцсети отследили и зафиксировали накануне. Огромное белое пятно расползалось по руслу реки. Большинство очевидцев предположили, что имела место утечка бетона.

Однако в администрации Орла эти подозрения и опасения опровергли. «Это песок с пантона, который смыло дождём в воду. Никакого урона окружающей среде. Уже ничего нет», — пояснили представители городских властей «Орловским новостям».

На данный момент в указанном месте, действительно, не наблюдается никаких необычных явлений. Напомним, что следить за происходящим на Красном мосту можно в режиме «онлайн».

Ранее стало известно, что на мосту началось строительство трамвайных путей.

ИА «Орёлград»