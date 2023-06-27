На Орловщине возбуждено дело после гибели двух детей

Братья-школьники утонули в необорудованном пруду.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Орловской области, в рамках дела уже предъявлены обвинения. По официальной информации ведомства, обвиняемая – «заместитель директора по воспитательной работе одной из общеобразовательных школ Залегощенского района». Дело возбуждено по статье 293 УК РФ («халатность»).

Трагедия произошла 18 июня в Залегощенском районе. На данный момент следствие установило, что обвиняемая, организуя соревнования по туризму и краеведению среди учащихся школы, утратила контроль за действиями учеников. Дети самовольно купались в месте, не оборудованном для летнего отдыха, что и привело к смертельному ЧП. Кроме того, в момент чрезвычайного происшествия рядом не оказалось ни одного человека, способного оказать помощь утопавшим.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошёл рядом с лагерем «Космос», который находится на территории местного посёлка Затишенский Первый, а погибшие братья учились в Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школе.

ИА «Орёлград»