Орловчанке узаконили налоги за землю, которой ее лишили

Облсуд объяснил, что признание сделки недействительной не освобождает от налогов.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, рассмотрено любопытное административное дело по иску налоговой инспекции к местной жительнице. Налоговики в своем заявлении указали, что у орловчанки накопились долги по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество. Ведомство пыталось решить вопрос об оплате во внесудебном порядке, но женщина платить отказалась. Судя по материалам дела, логика в ее отказе имеется, но житейская. По закону же она оказалась не права.

Суд установил, что с 2011 года женщина владеет жилым домом и земельным участком в Орловском муниципальном округе. С 2016 года по сентябрь 2017 года она также владела тремя земельными участками, приобретенными по договору купли-продажи у некого гражданина. Данный факт подтверждается сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, в период с июня 2014 по февраль 2015 года она владела автомобилем.

«В связи с этим налоговая инспекция направляла в ее адрес уведомления, а также требования о необходимости уплаты налога на имущество, земельного налога, транспортного налога, которые налогоплательщиком исполнены не были, — говорится в сообщении облсуда. — Проверив порядок взыскания обязательных платежей, правильность их расчета, суд пришел к выводу о наличии у нее обязанности по уплате налогов и санкций, а потому удовлетворил административный иск».

Орловчанка с этим не согласилась. Она считает, что у нее нет обязанности по уплате налога на земельные участки, приобретенные ею в 2016 году. Женщина пояснила суду, что в июне 2017 года вступило в силу решение суда, согласно которому договоры купли-продажи спорных участков были признаны недействительными по основанию их мнимости. Кстати, иск подавал тот самый гражданин, который продал землю орловчанке. Словом, договоры были отменены, земля вернулась прежнему хозяину. Однако, как выяснилось, от налогообложения «временную» хозяйку участков это не освободило.

Суд апелляционной инстанции пояснил, что обязанность уплачивать земельный налог возникает у гражданина с момента регистрации за ним права собственности на участок, то есть с даты внесения записи в ЕГРН, а прекращается лишь со дня внесения в реестр записи о праве иного лица на землю. Признание сделки мнимой значения для налогообложения не имеет. Нарушение норм законодательства при получении участка само по себе не является основанием для освобождения от налогообложения лица, которое согласно данным реестра, выступало собственником имущества. Предполагается, что такой человек имел возможность извлечения выгоды из использования имущества. В связи с этим доводы ответчицы были признаны несостоятельными и отклонены, а решение суда первой инстанции оставлено без изменения, заключает пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»