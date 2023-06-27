Промышленный комплекс региона вновь показал снижение

Объемы производства снизились по сравнению с прошлым годом.

Специалисты Орелстата проанализировали динамику промышленного производства в Орловской области по итогам мая 2023 года. Сообщается, что в отчетном месяце объем промышленного производства в целом по региону в очередной раз продемонстрировал снижение основных показателей на 2,9 процента по отношению к маю прошлого года. Впрочем, и в текущем году показатели падают. Так, объем промпроизводства в мае по сравнению с апрелем 2023 года снизился на 3,9 процента, а за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года стал меньше на 5,3 процента.

При этом, как говорят в Орелстате, в трех секторах, учитываемых при расчете индекса промышленного производства, отрицательная динамика стала определяющей. Так, добыча полезных ископаемых в Орловской области по сравнению с показателем годичной давности сократилась 12,1 процента. Если сравнивать по периодам, то по отношению к январю-маю 2022 года она стала меньше на 5,2 процента. Выпуск продукции на предприятиях сферы обрабатывающих производств сократился на 2,6 и 5,7 процента соответственно. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений снизили объемы своей работы на 19 и 19,7 процента соответственно.

«Энергетический сектор уменьшил объемы производства по сравнению с январем-маем 2022 года на 0,9 процента, но нарастил их по сравнению с маем 2022 года на 1,8 процента, — добавили в Орелстате. — Существенное значение при формировании индекса имела динамика производства в обрабатывающем секторе. Значительное падение объемов промышленного производства относительно мая 2022 года продемонстрировал целый ряд отраслей».

Напомним, что индекс промышленного производства – это агрегированный индекс по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «»Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Он рассчитывается на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в натуральном или стоимостном выражении.

ИА «Орелград»