ТТП Орла продаёт речной трамвайчик

На торги выставят судно «Заря-182».

Приём заявок продлится месяц – с 30 июня по 31 июля. 4 августа будет составлен итоговый список желающих, а 7 числа – определён победитель.

На торги выставляется пассажирский теплоход «Заря-182», изготовленный на Московском судостроительном заводе в 1975 году. В данный момент он находится в собственности Российской Федерации. Стартовая (минимальная) цена составляет один миллион сто сорок восемь тысяч рублей.

«Заря» является самым компактным и самым «молодым» из четырёх речных трамвайчиков, которыми распоряжается орловское «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Эксплуатация этих транспортных средств, которые считались одной из визитных карточек города, приостановилась в 2013 году. В 2016, перед юбилеем Орла, «Зарю» снова спустили на воду, но впоследствии опять «отправили в запас».

ИА «Орёлград»