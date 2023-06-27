ТТП Орла продаёт речной трамвайчик

27.6.2023 | 11:32 Новости, Общество, Экономика

На торги выставят судно «Заря-182».

Фото: ttporel.ru

Приём заявок продлится месяц – с 30 июня по 31 июля. 4 августа будет составлен итоговый список желающих, а 7 числа – определён победитель.

На торги выставляется пассажирский теплоход «Заря-182», изготовленный на Московском судостроительном заводе в 1975 году. В данный момент он находится в собственности Российской Федерации. Стартовая (минимальная) цена составляет один миллион сто сорок восемь тысяч рублей.

«Заря» является самым компактным и самым «молодым» из четырёх речных трамвайчиков, которыми распоряжается орловское «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Эксплуатация этих транспортных средств, которые считались одной из визитных карточек города, приостановилась в 2013 году. В 2016, перед юбилеем Орла, «Зарю» снова спустили на воду, но впоследствии опять «отправили в запас».

Фото: ttporel.ru

ИА «Орёлград»

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