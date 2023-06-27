В космос запустят спутник, разработанный орловцами

27.6.2023 | 10:45 Новости, Общество

Аппарат называется «Метеор-М №2-3».

Так выглядит «Нанозонд-1». Фото: sputnix.ru

Представители нашей области участвовали в разработке прибора «Нанозонд-1», установленного на спутнике. Это первый в мире сканирующий зондовый микроскоп. Он создавался при участии студентов ОГУ имени Тургенева и сотрудников АО «Завод «Протон»».

Космический аппарат изготовлен при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта Space-Pi программы «Дежурный по планете». Цель запуска – детально изучить воздействие агрессивной среды открытого космоса на внешнюю поверхность космических аппаратов.

После того, как спутник выйдет на орбиту, микроскоп будет будет с нанометровой точностью сканировать поверхность зеркала из золота, которая подвергнется всему спектру космических воздействий. Снимки поверхностей будут передаваться по радиосвязи на Землю, чтобы специалисты могли оценить процессы разрушения материалов и сделать полезные выводы.

Прямая трансляция запуска спутника состоится сегодня в 13 часов в группе «Объединенные космосом/Аэрокосмический фестиваль» «ВКонтакте».

ИА «Орёлград»

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