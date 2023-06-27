В Орле арендаторами «загадочного» участка оказались иудеи

Земля находится на перекрёстке 1-й Курской и Русанова.

Это относительно небольшой (1 тысяча 183 квадратных метра), но «приметный» участок, расположенный в достаточно населённом и оживлённом месте города. Пустующая много лет земля выделяется на фоне окружающей обстановки. Её статус прояснился во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Одна из пользовательниц задала вопрос в комментариях к записи с трансляцией эфира. Женщина поинтересовалась у Клычкова: «Можно ли узнать, сколько ещё лет будет находиться участок, никому не нужный, по всей видимости, на углу улиц 1-й Курской и Русанова? Участок много лет является заброшенным и существует исключительно для справления нужд собак, в то время как детям негде играть в футбол и хоккей! Район наш густонаселённый, рядом две школы, и детям негде играть в спортивные игры!»

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла. Оказалось, что земля является муниципальной собственностью города, но сдана в аренду Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России», причём по договору безвозмездного пользования (то есть бесплатно). Участок сдан на срок с 28.04.2016 по 28.03.2026.

Земля предоставлялась иудеям именно для размещения зданий и сооружений религиозного или благотворительного назначения. При этом видом разрешённого использования данного участка является именно строительство религиозных объектов.

Однако, согласно Земельному кодексу РФ, земля предоставляется под такие цели на срок до десяти лет. Таким образом, если в ближайшие три года орловские иудеи не захотят или не смогут использовать этот «подарок» по назначению, теоретически, участок может быть возвращён в полное распоряжение муниципальных властей. После этого администрация Орла, при желании, сможет поменять его официальное назначение и использовать каким-либо иным образом, например, для строительства тех же спортивных объектов.

ИА «Орёлград»