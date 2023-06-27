В Орле оценили электронное правосудие

Совет судей Орловской области обсудил вопросы цифровизации.

В Орловском областном суде состоялось очередное заседание совета судей Орловской области. Его участники обсудили вопросы внедрения и эффективности цифровизации правосудия в регионе, а также технического оснащения судов. Краткий отчет с мероприятия обнародовала пресс-служба Орловского облсуда. Приведена и наглядная статистика. Согласно ей, например, за 2022 год и первый квартал 2023 года с использованием видеоконференц-связи в Орловском областном суде было проведено 1344 судебных заседания, в районных судах – 2626 судебных заседаний.

«В судах области активно применяется сервис по извещению участников процесса посредством смс-сообщений, — отметили в ведомстве. — Судьи области используют электронные цифровые подписи при осуществлении правосудия, в пилотном режиме направляется заказная корреспонденция в электронном виде через сервис «Почты России».

Было отмечено, что суды региона обеспечены компьютерной и организационной техникой, а также ПО. Однако вопрос технического оснащения остается крайне актуальным и «требует постоянного мониторинга и слаженного взаимодействия судов и обеспечивающих их деятельность органов и учреждений». Сообщается, к примеру, что значительная часть компьютерной и оргтехники, находящейся в эксплуатации, технически уже устарела.

«Советом судей отмечено, что уровень современных информационных технологий позволяет реализовать в судах области мероприятия, направленные на совершенствование судопроизводства, обеспечение открытости и доступности правосудия, требований информационной безопасности, формирования единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей, совершенствования механизма взаимодействия с гражданами и организациями в электронном виде, развития межведомственного взаимодействия государственных органов, а также обеспечить выполнение задач, определенных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», — следует из сообщения пресс-службы.

Проще говоря, орловцы имеют возможность направлять в суды обращения в электронном виде. Для этого необходимо на сайте нужного суда заполнить типовую форму. Кстати, жители региона активно пользуются этим сервисом. В отчетном периоде времени в электронном в виде в Орловский областной суд поступило 984 обращения, в районные суды – 18 153, в мировые суды – 565. На заседании также было отмечено, что судами региона неукоснительно соблюдаются требования процессуального законодательства об обязательном ведении аудиопротоколирования хода судебного заседания.

ИА «Орелград»