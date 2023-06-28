Горячая вода появится на Знаменке к 23 часам

28.6.2023 | 15:19 ЖКХ, Новости

Орловский посёлок остался без благ цивилизации.

Фото: ИА «Орёлград»

Как сообщает администрация Орловского муниципального округа, отключения затронули значительную часть многоквартирных домов «с удобствами».

Без горячей воды остаются

  • улица Октябрьская,
  • улица Советская,
  • дома по улице Ленина (№№1-14),
  • Гагарина (№№1-8),
  • Первомайской (№№44-48),
  • а также дом по улице Школа-Интернат, 5.

Причиной является проведение плановых огневых работ на газопроводе-отводе. Ими занимаются сотрудники ООО «Газпром трансгаз Москва».

ИА «Орелград»

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