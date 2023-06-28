Горячая вода появится на Знаменке к 23 часам

Орловский посёлок остался без благ цивилизации.
Как сообщает администрация Орловского муниципального округа, отключения затронули значительную часть многоквартирных домов «с удобствами».
Без горячей воды остаются
- улица Октябрьская,
- улица Советская,
- дома по улице Ленина (№№1-14),
- Гагарина (№№1-8),
- Первомайской (№№44-48),
- а также дом по улице Школа-Интернат, 5.
Причиной является проведение плановых огневых работ на газопроводе-отводе. Ими занимаются сотрудники ООО «Газпром трансгаз Москва».
ИА «Орелград»