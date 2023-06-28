На администрацию Колпнянского района завели дело

Возможно нарушение закона при продаже земли.

Орловское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Колпнянского района. К его рассмотрению специально созданная комиссия приступит в середине июля. Поводом стало заявление, поступившее от местной жительницы. Она выразила несогласие с действиями должностных лиц администрации Колпнянского района при проведении аукционов на право заключения договоров купли-продажи земельных участков. Отметим, что два аукциона были проведены еще в мае 2021 года.

На торги были выставлены участки в местных деревнях. Категория земель – земли населенных пунктов, ВРИ «обеспечение сельскохозяйственного производства». Заявки на участие подали два фермера. Один из них был признан победителем. В своей жалобе орловчанка обратила внимание на нормы Земельного кодекса РФ. Они гласят, что если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка предусматривается строительство зданий, сооружений, предоставление такого участка осуществляется путем проведения аукциона на право заключения договора аренды. А в данном случае участки выставили на продажу.

При рассмотрении жалобы антимонопольщики уже изучили некоторые обстоятельства торгов, в том числе проверили назначение проданной земли по классификаторам. Например, они установили, что в соответствии с кодом классификатора ВРИ «обеспечение сельскохозяйственного производства» предусматривается «размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства».

А гараж, например, может быть объектом капитального строительства, поскольку может иметь прочную связь с землей, и его конструктивные характеристики не позволят перемещение или демонтаж и последующую сборку гаража без ущерба его назначению. С другой стороны, он может быть и временной постройкой, не имеющей прочной связи с землей. Кстати, чиновники в своих возражениях на жалобу как раз и отмечали характеристики ВРИ: категория таких земельных участков предполагает возможность возведения как объектов капитального строительства, так и некапитальных объектов.

Однако антимонопольщики предварительно пришли к выводу, что администрация лишила возможности воспользоваться законным правом на участие в аукционах и заключить договоры аренды неограниченный круг лиц, имеющий финансовую возможность и намеревавшихся принять участие в аукционе только на право заключения договора аренды земельных участков. Ограничение круга потенциальных участников аукционов также было обусловлено начальной ценой, размер которой при аукционе на продажу объекта в разы выше, чем при его аренде, равно как и размер задатка, вносимого участниками аукциона, а также величины повышения начальной цены предмета аукциона. УФАС решило, что в действиях администрации Колпнянского района усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении антимонопольных требований к торгам при организации и проведении аукционов по продаже земельных участков. Поэтому Орловским УФАС был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению.

ИА «Орелград»