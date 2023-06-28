На Орловщине четырёхлетняя девочка пострадала в ДТП

28.6.2023 | 10:32 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Калуга – Орёл».

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось накануне в 17:40 на 178-м километре трассы (на территории Болховского района). 35-летний мужчина, управляя «Фордом Фокус», перемещался со стороны Орла в сторону Болхова.

Водитель попытался обогнать машину, ехавшую впереди в попутном направлении, и нарушил требование разметки. В результате «Форд» выехал на «встречку» и столкнулся с «Киа Рио», который направлялся в противоположную сторону. Корейским автомобилем управлял 39-летний водитель.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка «Киа Рио» — девочка 2019-го года рождения. Ребёнка доставили в Орёл в НКМЦ имени Круглой. Однако госпитализация не понадобилась. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили девочку и её родителей домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП. Других автоаварий с пострадавшими не произошло.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ИА «Орелград»

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