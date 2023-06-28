На Орловщине появится ещё один светодинамический фонтан

28.6.2023 | 17:29 ЖКХ, Новости

Его монтируют в Ливнах.

Фото: vk.com/livenskayagazeta

Работы уже начались. Об этом сообщает «Вечерний Орёл». Как и планировалось, фонтан устанавливают на площади Победы.

Сейчас подрядчик занимается монтажом оборудования и прокладкой сетей (от чаш к техническому подполью, оборудованному год назад). Готовятся к заливке бетоном две водные чаши размером 8 на 5 метров.

После завершения установки фонтана предстоит привести в порядок и окружающую территорию. Работы ведутся в рамках третьей очереди благоустройства мемориального комплекса (территориально это площадь Победы и аллея Героев).

Средства выделены по нацпроекту «Жильё и городская среда». Фонтан обойдётся бюджету в 14,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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