Облизбирком приобретет места на мостах и арендует экипажи

Стало известно, как будут потрачены казенные деньги для выборов губернатора.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление об осуществлении закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов губернатора. Напомним, по решению Орловского облсовета народных депутатов они назначены на 10 сентября 2023 года. Средства на их организацию и проведение будут выделены из регионального бюджета. В связи с этим облизбирком утвердил перечень товаров, работ и услуг, на которые разрешено тратить выделенные деньги.

В список, в частности, включены услуги по трансляции и адаптации видеороликов, по изготовлению, монтажу и демонтажу наружной информационной продукции, в том числе с применением подъемных механизмов в районных центрах Орловской области. Отдельно прописаны услуги по размещению наружной информационной продукции в городе Орле, в том числе на опорах освещения автомобильных мостов и на транспорте. Также облизбирком оплатит необходимые услуги почтовой связи, по изготовлению печатной продукции и по видеонаблюдению.

За казенный счет для организации и проведения выборов губернатора также разрешено приобретать за казенный счет металлические шкафы и офисную мебель, устройства запоминающие внутренние (жесткие диски), видеокамеры, гарнитуры и микрофоны, пластиковые обложки для переплета и пленку для ламинирования, средства связи, принтеры и компьютеры, в том числе портативные. Кроме того, уже ближе к выборам будут заказаны и оплачены услуги по изготовлению избирательных бюллетеней, услуги спецсвязи по доставке бюллетеней, а также услуги, связанные с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Кроме того, облизбирком разрешил территориальным избирательным комиссиям Орловской области арендовать транспортные средства с экипажем и оплачивать услуги по подготовке данных, предназначенных для ввода в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». При этом для ТИК установлены определенные финансовые пределы. Так, предельная стоимость аренда транспортного средства с экипажем для ТИК за полный объем закупаемых услуг установлена в размере 10 000 рублей, аренда транспорта для участковых избирательных комиссий – 5000 рублей. На услуги по подготовке данных для ввода в ГАС «Выборы» нельзя тратить более 2000 рублей.

ИА «Орелград»