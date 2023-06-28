Орловца осудят за манипуляции с денежными средствами

Речь идёт о неправомерном обороте средств платежей.

Житель Орла обвиняется по соответствующей статье 187 УК РФ, по части 1. Она предусматривает достаточно суровые наказания – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

В деле два эпизода. В ближайшее время к его рассмотрению приступит Железнодорожный районный суд Орла.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, по версии следствия, обвиняемый являлся подставным лицом – директором двух ООО («Мускат» и «Барс»). Он незаконно открыл в нескольких банках расчётные этих юридических лиц, подключив системы дистанционного банковского обслуживания. Все эти «схемы» использовались для неправомерного оборота денежных средств.

Ранее сообщалось, что житель Заводского района Орла подозревается в создании «подставной» компании «Вертикаль».

ИА «Орелград»